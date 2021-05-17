Aydın basınının acı kaybı

İhlas Haber Ajansı (İHA) Kuşadası Muhabiri Zafer Hacısalihoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Kuşadası Muhabiri Zafer Hacısalihoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA Kuşadası Muhabiri 55 yaşındaki Zafer Hacısalihoğlu, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle bir süredir Aydın Andan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alınan Hacısalihoğlu doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası olan Hacısalihoğlu'nun ölüm haberi ailesi ve meslektaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı