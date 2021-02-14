Aydın Baruş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Aydın Baruş'un hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimlerden birisi Aydın Baruş'tur. Aydın Baruş'un hayatı ve biyografisi çok merak ediliyor. Peki, Aydın Baruş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, görevi ne? Bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.