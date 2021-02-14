Aydın Baruş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Aydın Baruş'un hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
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AYDIN BARUŞ KİMDİR?
Aydın Baruş (d. 1968, Edirne), Türk bürokrat.
Aydın Baruş doğum tarihi : 1968
Aydın Baruş kaç yaşında : 52 yaşında
Aydın Baruş mesleği ne : Bürokrat, Vali
Aydın Baruş nereli : Edirne
1968 yılında Edirne'de doğdu. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 26.10.2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Malatya Valisi olarak atanmıştır. İngilizce bilmekte olup, Evli ve 2 çocuk babasıdır.