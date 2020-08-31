AYDIN Barajda kaybolduktan 6,5 ay sonra cesedi bulunan balıkçı defnedildi
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AYDIN Barajda kaybolduktan 6,5 ay sonra cesedi bulunan balıkçı defnedildi

Barajda kaybolduktan 6,5 ay sonra cesedi bulunan balıkçı defnedildiAYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, teknesiyle açıldığı Kemer Barajı'nda kaybolduktan 6,5 ay sonra cansız bedeni bulunan balıkçı Önder Gülhan (45) toprağa verildi.

31.08.2020 21:08 | Son Güncelleme: 31.08.2020 21:12

Barajda kaybolduktan 6,5 ay sonra cesedi bulunan balıkçı defnedildi

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, teknesiyle açıldığı Kemer Barajı'nda kaybolduktan 6,5 ay sonra cansız bedeni bulunan balıkçı Önder Gülhan (45) toprağa verildi. Çocuğunun tabutuna sarılan anne Emine Gülhan, "Oğlum sen beni bırakıpta nerelere gidiyorsun" diyerek feryat etti.

Bozdoğan ilçesinde balıkçılık yapan Önder Gülhan, 16 Şubat'ta iki arkadaşıyla Kemer Barajı'nda tekne turu yaptı. Gün boyu baraj gölünde gezdirdiği arkadaşlarını saat 16.30 sıralarında kıyıya bırakan Gülhan, ardından karşı kıyıdaki evine dönmek üzere ayrıldı. Ancak, bekar olan Gülhan akşam evine dönmedi. İhbar üzerine suya düştüğü sanılan Gülhan için barajda arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Önder Gülhan'ın bulunması için havadan ve su altında arama-kurtarma çalışmaları yapılmasına rağmen bir sonuç alınamayınca, çalışmalar sonlandırıldı.

6,5 AY SONRA CESEDİ BULUNDU

Dün, Kemer Barajı kenarından geçen bir kişi, balık kafeslerinin yakınlarında karaya yakın bir yerde su üzerinde erkek cesedi görmesinin ardından mahalle sakinleri yetkililere haber verdi. Jandarma tarafından sudan çıkarılan cesedin, 6,5 ay önce baraj gölünde kaybolan Önder Gülhan'a ait olduğu belirlendi. Gülhan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

'OĞLUM SEN BENİ BIRAKIPTA NERELERE GİDİYORSUN'

Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından Önder Gülhan'ın cesedi yakınları tarafından alınarak Bozdoğan ilçesinin Kemer Mahallesine getirildi. İlk olarak cenaze evinin önüne getirilerek dua edildi. Burada ane Emine Gülhan'ın feryatları yürekleri dağladı. Anne Emine Gülhan, "Oğlum sen beni bırakıpta nerelere gidiyorsun, ben sensiz ne yapacağım, oğlum gitme. Beni buralarda bırakma" diyerek feryat etti. Önder Gülhan Kemer Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

AYDIN Barajda kaybolduktan 6,5 ay sonra cesedi bulunan balıkçı defnedildi

Kaynak: DHA

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