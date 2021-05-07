AYDIN AYDIN, ARI ÖLÜMLERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ARI KOSTÜMÜ GİYDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AYDIN AYDIN, ARI ÖLÜMLERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ARI KOSTÜMÜ GİYDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİLİ türkücü Aydın Aydın, arı ölümlerine dikkat çekmek için, arı kostümü giyip, hayvanlarla helalleşti.

HAKKARİLİ türkücü Aydın Aydın, arı ölümlerine dikkat çekmek için, arı kostümü giyip, hayvanlarla helalleşti.

Çevre, doğa katliamları, trafik, kadına yönelik şiddet, koronavirüs gibi olaylara yönelik çektiği kliplerle gündeme gelen türkücü Aydın Aydın, bu kez de arı ölümlerine dikkat çekmek için arı kostümü giydi. Hakkari ve Yüksekova ilçesine bağlı bazı köyleri arı kostümü ile gezen ve hayvanları seven Aydın, bir öküzle de çift sürdü.

Aydın daha sonra, doğadaki köpek, eşek, tavuk, kaplumbağa, keklik ve balık gibi hayvanlarla helalleşti. Aydın, Ölmeden helalleşelim istiyorum. 8 Mayıs dünya helalleşme gününü ilan ediyorum. Ölmeden dünyadaki bütün canlılarla helalleşelim. Çünkü onların da hakkı var. Biz de suyla, havayla, bitkiyle, toprakla, hayvanlarla helalleştik. Çünkü doğayı biz kirlettik. Hayvana eziyet ettik. Pandemi nedeniyle insanlarla bir araya gelemiyoruz. Ama hayvanlarla çok rahat bir şekilde bir araya geldik, helalleştik. Geçen sene taksim meydanında dünya helalleşme gününde su israfına dikkat çekmek için leğende yıkanmıştım. Bu sene de arı ölümlerine dikkat çekmek için arı kostümünü giydim. Temiz bir dünya için bu görev hepimizin dedi.

AYDIN AYDIN, ARI ÖLÜMLERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ARI KOSTÜMÜ GİYDİ
AYDIN AYDIN, ARI ÖLÜMLERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ARI KOSTÜMÜ GİYDİ
AYDIN AYDIN, ARI ÖLÜMLERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ARI KOSTÜMÜ GİYDİ
AYDIN AYDIN, ARI ÖLÜMLERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ARI KOSTÜMÜ GİYDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Arkeologlar Aydın'da kazmayı vurdukça yenisi çıktı: 13. yüzyıldan kalma oldukları açıklandı
Arkeologlar Aydın'da kazmayı vurdukça yenisi çıktı: 13. yüzyıldan kalma oldukları açıklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AYDIN AYDIN, ARI ÖLÜMLERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ARI KOSTÜMÜ GİYDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 16:30:04. #1.15#

title