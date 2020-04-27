Aydın Aydın, 'Anadolu tas tıraşı' önerdi, şarkı söyleyerek saçını kestirdi
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Aydın Aydın, 'Anadolu tas tıraşı' önerdi, şarkı söyleyerek saçını kestirdi

VAN'da, Türk halk müziği sanatçısı Aydın Aydın, koronavirüs tedbirleri kapsamında, temasın en yoğun olduğu berber ve kuaförlerin uzun süredir kapalı olması nedeniyle eski zamanlarda yapılan 'Anadolu tas tıraşı'nı önererek, yeni şarkısını saçını kestirirken söyledi.

27.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:59
Aydın Aydın, 'Anadolu tas tıraşı' önerdi, şarkı söyleyerek saçını kestirdi

VAN'da, Türk halk müziği sanatçısı Aydın Aydın, koronavirüs tedbirleri kapsamında, temasın en yoğun olduğu berber ve kuaförlerin uzun süredir kapalı olması nedeniyle eski zamanlarda yapılan 'Anadolu tas tıraşı'nı önererek, yeni şarkısını saçını kestirirken söyledi. Oğlu Deniz'in başına tencere koyarak, saç tıraşı yaptığı Aydın, "Annelerimizin, babalarımızın Sarıçiçek Yaylası'nda, Munzur'da bizler küçükken yaptıkları tıraş stilidir. Herkes bu tıraşı, 'Amerikan tıraşı' diye biliyor. Bu tıraş, bizim Anadolu tıraşıdır" dedi.

Koronavirüs salgınına dikkat çekmek amacıyla 'Korona var öpme' adlı türküyü besteleyen, virüse karşı özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için klip çekip, şarkı söyleyen ve bu süreçte bol bol meyve ve sebze tüketilmesi için klip hazırlayan, Hakkarili sanatçı Aydın Aydın, yeni bir çalışma yaptı. 'Evde kal' çağrılarına uyan Aydın, koronavirüs tedbirleri kapsamında, temasın en yoğun olduğu berber ve kuaförlerin uzun süredir kapalı olması nedeniyle eski zamanlarda yapılan 'Anadolu tas tıraşı'nı önererek, şarkısını da yaptı. Başına tencere koyulan Aydın'ın kulak hizasından itibaren açıkkta kalan saçı, oğlu Deniz tarafından tıraş edildi. İlginç saç kesimi sırasında sanatçı, yaptığı yeni şarkısını da seslendirdi. 

'BERBERE GEREK YOK'Aydın Aydın, başa tas koyularak, açıkta kalan saçın tıraş makinesi ile alınmasından oluşan saç kesimininin 'Amerikan tıraşı' olarak bilindiğini söyledi. Aydın, "Bugünlerde herkes evde. Tabi hepimizin büyük sıkıntısı saç ve sakal tıraşı. Bütün kuaför ve berberler kapalı. Ama lütfen onları eve çağırmayın. Hem onlar için büyük sıkıntı hem bizler için. Kuaföre, berbere gerek yok. Şimdi sizlerle çok güzel bir tıraş stilini paylaşıyorum. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir tıraş. Bu tıraşın ismi 'Anadolu tas tıraşı'. Annelerimizin, babalarımızın Sarıçiçek Yaylası'nda, Karacadağ'da, Munzur'da bizler küçükken yaptıkları bir tıraş stilidir. Herkes bunu biliyor. Tabi herkes bu tıraşı da 'Amerikan tıraşı' diye biliyor. Ama bu tıraş özbeöz bizim Anadolu tıraşıdır. 'Evde kal, sağlıklı kal'. Lütfen herkes bu tıraşı yapsın" dedi.Aydın Aydın'ın seslendirdiği şarkının sözleri ise şöyle: 'Ne ettik neyledik dünyayaSaldı bizi şu belayaNeydi bizim günahımızEsir etti bir odaya

Mahkum etti bir odaya'


Kaynak: DHA

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