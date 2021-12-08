Aydın, Avrupa'da rakip tanımıyor

AYDIN (DHA) - CEV Challenge Kupası 8'li finaler turu ilk maçında evinde Macaristan ekibi 1. MCM Diamant Kaposvar'ı 3-0 mağlup ederek, 14 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi avantaj elde eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Avrupa arenasında zaferlerine bir yenisini daha ekledi.

Balkan Kupası'nı kaldırarak katılma hakkı kazandığı Challenge Kupası 32'li finaller turunda Norveç temsilcisi Tromsö'yü, 16'lı finaller turunda ise Bosna Hersek ekibi OK Gacko'yu 3-0'lık skorlarla eleyen mavi-beyazlılar, 8'li finallerdeki rakibi Kaposvar karşısında da ilk maçı set vermeden kazanmayı başardı.Avrupa'da 1 set bile vermeden toplam 15 set kazanan Aydın ekibi, rövanş sonunda Macar ekibini elemesi halinde çeyrek finalde Niederösterreich Sokol/Post (Avusturya)-CSM Lugoj (Romanya) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2019'da Challenge Kupası'nda final oynayıp, kupayı İtalya ekibi Saugella Monza'ya kaptırmıştı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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