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Aydın, Avrupa'da final için rövanşa çıkıyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Aydın, Avrupa'da final için rövanşa çıkıyor

CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda yarı final ilk maçında evinde İtalya temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'ye 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda final için rövanş mücadelesine çıkacak.

AYDIN (DHA) -

CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda yarı final ilk maçında evinde İtalya temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'ye 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda final için rövanş mücadelesine çıkacak. PalaRiadoli Spor Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı Igli Feshti (Arnavutluk), Erko Varblane (Estonya) hakem ikilisi yönetecek. Rakibini 3-0 ya da 3-1 mağlup etmesi halinde aynı kupada 2019'dan sonra adını ikinci kez finale yazdıracak Aydın temsilcisinin 3-2'lik skor üstünlüğü sağlaması durumunda finale yükselecek takımı 15 sayı üzerinden oynanacak altın set belirleyecek.


- Aydın

Demirören Haber Ajansı - Spor

Büyükşehir Belediyespor, İtalya, Aydın, Spor, Haberler

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