Aydın askeri gemi tcg tayfun kuşadası'nda ziyarete açıldı

29.10.2019 18:44

Askeri gemi TCG Tayfun Kuşadası'nda ziyarete açıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hücum botu 'TCG Tayfun' vatandaşların ziyaretine açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve Türk Donanmasının 'Doğan' sınıfı hücumbotlarından olan, Deniz Yüzbaşı Tuğsel Öztekin komutasındaki TCG Tayfun' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, vatandaşların ziyaretine açıldı. Sınıfının en hızlı hücumbotlarından

olan TCG Tayfun'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Saatte 30 knot hız yapabilen, mürettebatında 6 subay, 22 astsubay, 11 uzman erbaş, 6'da er ve erbaşın

görev yaptığı hücum botu gezmek isteyen vatandaşlar zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. 14.00-18.30 saatleri arasında ziyarete açık olan gemiyi mihmandırlık yapan askerler ziyaretçilere gezdirdi. Askeri gemiyi, büyük bölümü ailecek ziyaret eden vatanadaşlara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı diğer donanma gemileri hakkında da tanıtıcı bilgiler verildi. Askeri gemiyi gezen vatandaşlardan Özgün Korkmaz (40), Bu tarz organizasyonları daha çok görmek istiyoruz. Geçen yılda benzer bir etkinliğe gelmiştim. Ordumuz hakkında bilgi sahibi olmak çok güzel. Bu tarz ziyaretlere gelmenin milli ve manevi duygular açısından çok iyi olacağını düşünüyorum dedi.

'TCG Tayfun' hücum botunun, bugün saat 18.30'da sona erecek ziyaretin ardından tekrar görev bölgesine döneceği bildirildi.

Kaynak: DHA