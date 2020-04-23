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23 Nisan, İzmir, Güncel, Haber

AYDIN Asırlık Kemal Dede, Cumhuriyet'in kurulduğu yılları anlattı

Asırlık Kemal Dede, Cumhuriyet'in kurulduğu yılları anlattıAYDIN"ın Koçarlı ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki Kemal Akcan, Cumhuriyet'in çok zor şartlarda kurulduğunu, 23 Nisan'ın perşembe günü dualarla TBMM'de ilan edildiğini anlatırken, 10 yaşında İzmir'de gördüğü Atatürk'ü övgüyle söz etti.

23.04.2020 18:15 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:32
AYDIN Asırlık Kemal Dede, Cumhuriyet'in kurulduğu yılları anlattı

Asırlık Kemal Dede, Cumhuriyet'in kurulduğu yılları anlattı

AYDIN"ın Koçarlı ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki Kemal Akcan, Cumhuriyet'in çok zor şartlarda kurulduğunu, 23 Nisan'ın perşembe günü dualarla TBMM'de ilan edildiğini anlatırken, 10 yaşında İzmir'de gördüğü Atatürk'ü övgüyle söz etti.

Uzun yıllar İzmir'de oğlu ile kalan Kemal Akcan, 7 yıl önce Aydın'ın Koçarlı ilçesinin kırsal Çulhalar Mahallesi'nin Pınarcık mevkisindeki kızı Gülten Çetin (60) ve damadı Halil İbrahim Çetin'in yayla evine taşınıp, burada yaşamını sürdüremeye başladı. İlerleyen yaşı nedeniyle yürümekte güçlük çeken 3 çocuk, 9 torun sahibi Akcan, Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yılları o gün gibi hatırlıyor. Adeta o yılları yeniden yaşayan Akcan, evlerinin bahçesinde ağaçların dibinde oturup, ovayı seyredip, çayını yudumlarken DHA muhabirine o tarihi günleri anlatarak, "10 Ağustos 1920 yılında Osmanlı ordusu lav edildi. 1923 yılının bir Perşembe günü TBMM toplanarak Cumhuriyet ilan edildi. Bir gün sonra ise camide mevlit okutuldu. Ardından mandacılar meydana çıktı" dedi

9 İSYAN BASTIRILDI

Cumhuriyet ilk yıllarında 9 isyan çıktığını aktaran Akcan şöyle devam etti: "Türkiye'nin ikinci başvekili olarak Fethi Okyar 29 Ekim 1923 günü TBMM'de göreve başladı. O tarihte ise Mustafa Kemal başkanlığını yapıyordu.1924 yılının 12 Mart günü padişahlık kaldırıldı. Ardından Şeyh Sait İsyanı başladı. Başta Erzincan, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Bitlis isyancıların eline geçti. Mustafa kemal, İsmet İnönü'yü İstanbul'a yolladı. İsyancıların tespit edilmesini istendi. 7'si başta olmak üzere 54 kişi isyancıların başı olarak tespit edildi. 54 kişinin asılmasıyla isyan bastırılıyor. Mustafa Kemal Cumhuriyet'in kuruluşunda çok önemli roller üstelenmiştir. Gençlere ise bir ömür tüketti, 'Bir nesil yetişsin' diye. İnkılaplar yaptı, 'Cumhuriyet yaşasın' diye" dedi. Akcan, Atatürk'ü İzmir'de 10 yaşındayken gördüğünü de anlattı.

'23 NİSAN'IN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK'

Cumhuriyetin çok zor şartlarda kurulduğunu aktaran Akcan, bunu 'Unutma' isimli şiirden alıntı yaptığı şu dizelerle anlattı: "Unutma bir avuçtan fazla insan değildik/ Bize dünya düşman oldu, yenildik/ Top yoktu, tüfek yoktu, süngü yoktu/ Yokluktan Türk yarattı bir ordu/ Erkek kadın çocuk herkes savaştı/ Ey Türk kızı millete inan/ Ey Türkoğlu ibret olsun sana yabancı insan koyma vatana."

AYDIN Asırlık Kemal Dede, Cumhuriyet'in kurulduğu yılları anlattı

Kaynak: DHA

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Güncel Manşet

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