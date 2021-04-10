AYDIN APARTMANDAKİ DEPODA YANGINDA 8 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir apartmanın bodrum katındaki pamuk balyalarının bulunduğu depoda, yangın çıktı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir apartmanın bodrum katındaki pamuk balyalarının bulunduğu depoda, yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında dumandan etkilenen 8 apartman sakini, hastaneye kaldırıldı.

Aydoğdu Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki apartmanın bodrum katında, pamuk balyalarının bulunduğu depoda, bugün öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevreye yayılan duman apartmana kapladı. Dumanı fark eden apartman sakinleri yangını itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Dumandan etkilenen 8 apartman sakinini sağlık ekipleri, ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı