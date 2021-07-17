Aydın alevlere teslim oldu, gecenin karanlığını alevler aydınlattı
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Aydın alevlere teslim oldu, gecenin karanlığını alevler aydınlattı

Aydın alevlere teslim oldu, gecenin karanlığını alevler aydınlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Aydın'da artan hava sıcaklığı yangınları da beraberinde getirdi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Aydın'da artan hava sıcaklığı yangınları da beraberinde getirdi. Akşamüzeri Nazilli'nin Uzunçam ve Yenice Mahalleleri arasında medyana gelen yangının ardından gece de Karpuzlu Gölcük Mahallesi'nde 2 ayrı bölgede yangın çıktı. Nazilli'deki yangını söndürme çalışmaları devam ederken Karpuzlu'daki yangınlar ise kontrol altına alındı.

Nazilli'nin Kırsal Uzunçam ve Yenice Mahalleleri arasında bulunan tarım arazilerinde başlayan yangın kısa sürede makilik alana sıçradı. Saat 16: 30'dan beri devam eden yangını söndürme çalışmaları devam ederken, bu defa Karpuzlu'nun Gölcük Mahallesi kırsal alanında gece 2 ayrı noktada birden yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra köylülerin de müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Havanın aşırı sıcak olması nedeniyle tarım ve fundalık arazilerdeki yangında ağaçlar cayır cayır yanarken köylüler de yangınları söndürmek için adeta seferber oldu. Karpuzlu'daki yangınların söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Muhtar Ulsu'dan teşekkür

Gölcük Muhtarı Kemal Uslu, söndürme ekiplerinin yanı sıra köylülerin de yoğun gayretleri sonucu yangının kısa sürede söndürüldüğünü belirterek, "Bir anda iki ayrı noktada yangın çıktı. Sağ olun halkımız omuz omuza verip alevlere karşı mücadele verdi" diyerek köylülerine ve söndürme ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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