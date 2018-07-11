Aydın Ak Parti, Srebrenitsa Katliamını Unutmadı

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanı İbrahim Gündeş, "Bugün, son dönem insanlık tarihinin en utanç verici hadiselerinden biri olan Srebrenitsa katliamının 23. yıldönümünü hep birlikte yad ediyoruz" dedi.

23 yıl önce Bosna Hersek'te tarifi mümkün olmayan acılar yaşandığını anımsatan İbrahim Gündeş, "Srebrenitsa Katliamı, 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan kayıplardan sonra Avrupa'da meydana gelen en büyük soykırımın adıdır. Soykırımda katledilenlerin sayısı ise resmi rakamlara göre 8372'dir. Srebrenitsa Soykırımı, Ratko Mladiç komutasındaki Sırp Cumhuriyeti Ordusu, Sırp Cumhuriyeti siyasi liderlik görevinde olan Radovan Karadziç, Yugoslav Ordusu'nun Generali Momcilo Perisiç, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç ve Sırbistan İçişleri Bakanlığı'ndan doğrudan destek alan paramiliter grubu 'Akrepler' (Scorpions) öncülüğünde gerçekleşmiştir. Mağdur insanları korumak için bölgeye gelen Birleşmiş Milletler Hollanda Koruma Gücü'nün (UNPROFOR) gözleri önünde binlerce kişi öldürülmüştür.

8 bin 372, 12-77 yaş arası erkek sivil Boşnak topluca katledilmiştir. Kadınlar ise tecavüz ve kötü muameleye maruz kalmıştır. Bosnalı Sırp askerler Boşnakların bazılarını toplu infaz yerlerinde, bazılarını yollarda, bazılarını dağlarda, katliamdan kaçmak isteyenleri de çeşitli tuzaklar kurarak hunharca katletmişlerdir. Katledilen masum siviller toplu mezarlara gömülmüşlerdir. Daha sonra cesetler gömüldükleri yerden kepçelerle parçalanarak çıkartılıp, kimlikleri tespit edilemesin diye sayıları tahmini 64 olan toplu mezarlara gömülmüştür.

Bu soykırımda asıl sorgulanması ve yargılanması gerekenler Sırp canilerinden çok; Srebrenica'yı 'Güvenli Bölge' ilan ederek Boşnakların silahlarını toplayıp onları Sırp katillere teslim eden hava harekatını kasıtlı olarak engelleyen zamanın BM Genel Sekreteri Butrosgali, Barış Gücü Komutanı Fransız Generali Janvier ve BM Bosna temsilcisi Japon Akashi gibi kişilerdir" dedi.

1992-1995 arasında uluslararası verilere göre Bosna-Hersek'te 312 bin kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Gündeş, şöyle konuştu: "Bu kayıpların 200 bin kadarı Boşnak halkına ait olup Bosnalılar dünyanın gözü önünde ve Avrupa'nın göbeğinde sistematik bir soykırıma tabi tutulmuştur.

Şimdiye kadar Srebrenitza etrafında 42 toplu mezar bulundu. 22 bölgede daha toplu mezar olduğu tahmin ediliyor.

Bizler de Srebenitsa Soykırımını unutmadık ve unutturmayacağız. Yönetim Kurulu olarak, yaşanmış olan hazin Soykırımda hayatlarını kaybetmiş kardeşlerimize Allah'tan Rahmet, geride kalan ailelerine baş sağlığı, metanet ve sağlık dilemekteyiz. Her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz.

Dünyanın neresinde olursa olsun, yapılan haksızlıkların, eziyetlerin, adaletsizliklerin ve soykırımların son bulmasını diliyoruz" - AYDIN