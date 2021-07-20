Aydın AK Parti'de bayramlaşma
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Aydın AK Parti'de bayramlaşma

Aydın AK Parti'de bayramlaşma
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Politika

AK Parti Efeler İlçe Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Efeler İlçe Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Efeler ilçesindeki öğretmenevinde düzenlenen programda, AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları, partinin eski milletvekilleri, ilçe başkanları ve partili vatandaşlar bir araya geldi.

Burada konuşma yapan milletvekili Mustafa Savaş, Kovid-19 salgınının tüm dünyayı etkilediğini, buna rağmen Türkiye'nin ekonomi ve sağlıkta başarılı olduğunu söyledi.

Sahada ve masada kazanan, küresel güç olma yolunda ilerleyen bir Türkiye'nin olduğunu aktaran Savaş, "Bu aziz millet bağımsızlığını kazanmak için çok bedel ödedi. Büyük ve güçlü Türkiye işte böyledir. Bizim em büyük cephanemiz birlik ve beraberliğimiz. Bir ve beraber olursak ülkemiz üzerinde oynanan bütün oyunları bozarız." dedi.

Milletvekili Metin Yavuz ise hedeflerinin 2023 olduğuna dikkati çekerek bu doğrultuda yapacak çok işlerinin olduğunu ifade etti.

Milletvekili Rıza Posacı da bayramlaşmanın barışmaya vesile olduğunu vurgulayarak küskünlerin barışması çağrısında bulundu.

AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ise önümüzdeki seçimlerde Aydın ve Türkiye'de yeniden bir tarih yazmak için çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini dile getirdi.

Aydın AK Parti'de bayramlaşma
Aydın AK Parti'de bayramlaşma

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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