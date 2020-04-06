Aydın AK Parti'de 5 ilçeye atama yapıldı
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AK Parti, Aydın, Politika

Aydın AK Parti'de 5 ilçeye atama yapıldı

AYDIN (İHA) – AK Parti Genel Merkezi, Aydın'da Korona virüs salgını nedeniyle kongresini yapamayan ve mevcut başkanların aday olmayacağını açıkladığı 5 ilçeye başkan atadı.

06.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:55
Aydın AK Parti'de 5 ilçeye atama yapıldı

AYDIN (İHA) – AK Parti Genel Merkezi, Aydın'da Korona virüs salgını nedeniyle kongresini yapamayan ve mevcut başkanların aday olmayacağını açıkladığı 5 ilçeye başkan atadı.

AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, yaptığı açıklamada; "Malumunuz üzere 7. Olağan Kongre sürecimiz başlamıştı. Ülkemizde ve dünyada baş gösteren Covid-19 pandemisi önlemleri çerçevesinde kongrelerimiz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız ve Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ile ertelenmişti. Gelinen nokta itibariyle sürecin ne zaman biteceği konusunda bir belirsizliğin hakim olduğu da ortadadır. Çine, Efeler, Germencik, Söke ve Yenipazar İlçe Başkanlarımız kongrelerde aday olmayacaklarını açıklamıştı. Bu ilçelerde yapılan mülakatlar neticesinde Çine İlçe Başkanlığı için Cemal Çakır, Efeler İlçe Başkanlığı için Hüsnü Elbir, Germencik İlçe Başkanlığı için Mustafa Bircan, Söke İlçe Başkanlığı için Sibel Menderes ve Yenipazar İlçe Başkanlığı için Selim İzmirlioğlu'nun,

kongrede aday olmalarına Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'in olurları ile karar verilmişti.

Genel Merkez ile yapılan istişareler neticesinde, çalışmalarımızın daha sağlıklı yapılabilmesi için ve belirsizliğin ne zaman biteceği tam olarak öngörülemediği için kongrede aday olmayacağını açıklayan ilçe başkanlarımızın yerlerine kongrede aday olması kararlaştırılan arkadaşlarımıza yetki verilmesi kararı çıkmıştır. Geçtiğimiz hafta içinde Efeler İlçe Başkanımız Çağatay Gülaştı, Söke İlçe Başkanımız Namık Yıldırım, Çine İlçe Başkanımız Mehmet Tosun, Germencik İlçe Başkanımız Abdurrahman Sivri ve Yenipazar İlçe Başkanımız Mehmet Somer görevlerinden ayrılmış yerlerine aday olmalarına karar verilen arkadaşlarımızın atamaları Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın onayı ile gerçekleşmiştir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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