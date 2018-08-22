Aydın AK Parti Bayramlaşmada Bir Ara Geldi

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın milletvekilleri ve partililer, Kurban Bayramının ikinci gününde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

AK Parti Efeler İlçe Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen Kurban Bayramı bayramlaşma programına İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, "Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutluyorum. Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı, AK davaya gönül veren hemşerilerimiz ve bayramlaşma törenimize katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimlerinde elde ettiğimiz başarıyı, önümüzdeki yerel seçimlerde de sürdürmek ve de Aydın Büyükşehir Belediyesine AK Parti bayrağını dikmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise, 24 Haziran'da AK Parti'nin yeni bir başarı hikayesi yazdığını belirterek; "24 Haziran'da aziz milletimiz tarihi bir karar verdi, sonuç da Türkiye'miz için çok hayırlı oldu.24 Haziran'da tarihi mücadeleyi kazanan Aydın, Türkiye, Cumhur İttifakı ve adam gibi adam yiğit adam Recep Tayyip Erdoğan oldu. Aydın'ın bu başarısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle ödüllendirildi. Seçilen her vekilimiz meclis ve komisyonlarda önemli görevler aldı. Bu onuru bize yaşatan tüm partililerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

AK Parti'nin tek amacının millete hizmet etmek olduğunu kaydeden Savaş, şöyle konuştu: "AK Parti olarak kurulduğumuzdan günden bu yana başarı hikayeleri yazdık. Bu başarı hikayesinin mimarı ise o güzel insan Recep Tayyip Erdoğan. Millet bize hep güç verdi, yanımızda oldu. Milletten aldığımız güçle oyunları bozduk. Milletle beraber yürüdük. 17 yıl çok zor geçti. Parti kapatma davaları yaşadık, MİT Müşteşarı'nın tutuklanmasıyla ilgili operasyonu hep beraber tanıklık ettik. E-Mıhtıra gördük, gezi olaylarını, 15 Temmuz'u yaşadık. 17-25 Aralık yargı darbesini yaşadık ama bunların hepsinin üstesinden geldik. Bir ve beraber olarak üstesinden geldik. En büyük cephanemiz birlik ve beraberliğimizdir. Bu birlik ve beraberlikle tüm zorlukların üstesinden geleceğiz. AK Parti olarak ülkemizi her alanda zenginleştirdik. Cumhuriyet hayatında yapılmayan birçok hizmeti bu 17 yıla sığdırdık. Önümüzdeki dönemde 5 yılda da çok önemli hizmetler yapacağız. 4 vekil ve bir il başkanı elini masaya vurduğunda bir bakan kadar değerlidir" - AYDIN