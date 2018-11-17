Aydın AK Parti 64 Aday Adayı İçin Sandık Başına Gidiyor

temayül yoklaması yapacak. Buharkent ve Koçarlı, henüz aday adaylığı başvurusu olmadığı için temayül listesinde yer almadı.

AK Parti Aydın İl Teşkilatı, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri aday belirleme sürecinde 18 Kasım 2018 Pazar günü 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Atatürk Kapalı Spor Salonunda Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı ve 17 ilçe belediye başkan aday adayları ile ilgili e-temayül yoklaması gerçekleştirilecek.

Buharkent ve Koçarlı'ya talip çıkmadı

Oy kullanacak partililerin 64 aday adayı arasından seçim yapacağı e-temayül yoklamasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için 2, Bozdoğan için 6, Çine için 4, Didim için 10, Efeler için 6, Germencik için 2, İncirliova için 2, Karacasu için 6, Karpuzlu için 4, Köşk için 1, Kuşadası için 2, Kuyucak için 1, Nazilli için 3, Söke için 6, Sultanhisar için 6 ve Yenipazar için 3 aday adayının ismi yer alıyor.

Temayül listesinde yer alamayan Buharkent ve Koçarlı belediye başkan aday adaylıkları için AK Parti'ye yapılmış henüz bir aday adaylığı başvurusu bulunmuyor. - AYDIN