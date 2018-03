Aydın Ağaca Elleriyle Can Veriyor

Ağaca elleriyle can veriyor

AYDIN'da yaşayan 43 yaşındaki Engin Birsoy, boş zamanlarını evinde ağaçtan yaptığı birbirinden güzel eserlerle değerlendiriyor. Son olarak Zeytin Dalı Harekatı için yaptığı zeytin dalı tablosunu Cumhurbaşkanı'na yollayarak büyük beğeni kazanan Birsoy, Mesaim bittikten sonra eve geldiğimde soluğu çalışma yaptığım atölyemde alıyorum. Çünkü huzuru burada buluyorum dedi.

Efeler ilçesinin Çeştepe Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Engin Birsoy, çocukluğunda merak sardığı ahşap oyma işine 15 yıl önce başladı. Evinin bir odasına kurduğu küçük atölyesinde, el emeği, göz nuru dökerek ahşaba şekil veriyor. Ahşaba adeta tekrar can veren Birsoy, çeşitli hayvan figürlerinin yanı sıra tarihi kişilikleri de sanatıyla buluşturup ortaya dikkat çeken tablolar yapıyor. Beğeni toplayan bu tablolar, önemli devlet adamlarına dahi hediye edilmeye başlandı.

Adnan Menderes Üniversitesi Kongre Merkezi'nde memur olduğunu, mesaisi bitince soluğu evinde oluşturduğu atölyesinde aldığını belirten Birsoy, Çünkü huzuru burada buluyorum. Ben bu yorgunluğumu yorularak attığımı düşünüyorum dedi.

HER TABLONUN BİR HİKAYESİ VAR

Her tablonun bir hikayesi olduğuna vurgu yapan Birsoy, Şu an yapmış olduğum ve sergilediğim ahşap oymaların tamamı kendime özgü birer çalışmadır. Bugüne kadar yaklaşık 250 civarında ağaçtan oyma tablo yaptım. Özellikle kişiye ve mekana özel çalışmalar yapıyorum. Çalışmaları ofisler, mülki amirler, belediye başkanları için isteğe bağlı yapıyorum. Ahşap üzerine portre işledim. Bu çalışmalar tamamen benim iç dünyamı yansıtır. Her tablonun kendimce bir hikayesi vardır dedi.

ARFİN'E ÖZEL TABLO YAPTI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü üyelerine yönelik yaptığı harekat için özel bir tasarım yaptığına da anlatan Birsoy, Ülkemizde herkes Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bir şeyler gönderiyor. Ben de bu harekata nasıl katkıda bulunabilirim diye düşündüm. Bu harekata benim de bir katkım olsun diye Zeytin Dalı Harekatı'nı andıran bir tablo yaptım adını da 'Hasat Zamanı' koydum. Bu çalışmanın nereye gideceğini bildiğimiz için bunun ağırlığını bilerek yaptık. Yaptığımız çalışmayı Aydın milletvekilleri aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yolladık. Cumhurbaşkanı bu çalışmayla ilgili çok güzel yorumlarda bulundu. Aydın gibi demokrasi adına şehit vermiş bir ilimizden böyle bir hediyenin Ankara'ya gitmiş olması bizi son derece onurlandırdı dedi.