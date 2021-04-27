Aydın Adliyesi'nin acı günü
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Aydın Adliyesi'nin acı günü

Aydın Adliyesi'nin acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın Adliyesi mübaşirlerinden Bülent Aba (59), yakalandığı Korona virüse yenik düştü.

Aydın Adliyesi mübaşirlerinden Bülent Aba (59), yakalandığı Korona virüse yenik düştü. Aba'nın ölüm haberi ailesi ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs insan hayatını tehdit etmeyi sürdürüyor. Ülkemizde de 35 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs Aydın'da bir kişiyi daha hayattan kopardı. Aydın Adliyesi mübaşirlerinden Bülent Aba, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan Korona virüs testi pozitif çıkan Aba, tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Aba hayatını kaybetti. Aba'nın ölüm haberi ailesi ve çalışma arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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