Aydın açıklarında Türk kara sularına geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 20 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip görevlendirildi.

Sahil Güvenlik Botu ekibi, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 20 yabancı uyruklu kişiyi kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri

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