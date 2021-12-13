Aydın açıklarında Türk kara sularına geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Aydın açıklarında Türk kara sularına geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın açıklarında Türk kara sularına geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 20 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 20 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip görevlendirildi.

Sahil Güvenlik Botu ekibi, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 20 yabancı uyruklu kişiyi kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Aydın açıklarında Türk kara sularına geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri

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