Aydın açıklarında 70 düzensiz göçmen yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Aydın açıklarında 70 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Aydın açıklarında 70 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 70 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

27.02.2020 04:44 | Son Güncelleme: 27.02.2020 04:44
Aydın açıklarında 70 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesi açıklarında 70 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 26 Şubat 2020 tarihinde saat 01.25'te, ve 02.10'da Aydın ili Didim ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit etti. Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durdurularak içerisindeki 34 Somali, 18 Suriye, 9 Filistin ve 9 Kuveyt uyruklu olmak üzere toplam 70 düzensiz göçmen (30 erkek, 21 kadın, 19 çocuk) yakalandı Yakalanan düzensiz göçmenler kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi - AYDIN

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler