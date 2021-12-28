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Aydın açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca denize atılan 4 kişi ile lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca denize atılan 4 kişi ile lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Kuşadası ilçesinde karadan ulaşım olmayan mevkide göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 4 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kuşadası açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik botları, Türk karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmeni kurtarıp kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Aydın açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

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AA / Haydar Toprakçı - Son Dakika Haberleri

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