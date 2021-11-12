Aydın açıklarında 16 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı - Haberler
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Aydın açıklarında 16 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın açıklarında 16 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarındaki teknede 16 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesi açıklarındaki teknede 16 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, seyir halindeki özel tekneyi durdurdu.

Teknede yapılan kontrolde, 16 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Organizatörün gözaltına alındığı, düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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