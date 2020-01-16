Aydın'a yeni gençlik ofisi

16.01.2020 09:48 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:53

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Aydın Gençlik Merkezi, gençlere daha yakın olmak için yeni ofisiyle ADÜ'de hizmet vermeye hazırlanıyor.



? Genç ofisler; Sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra gönüllülük, çevre bilinci, sosyal sorumluluk projeleri, gençlik Kampları, tarihi ve kültürel gezilerinde yer aldığı çok geniş bir yelpazede faaliyet sürdürüyor.



Binlerce öğrencinin yetişkin rollerine hazırlanıp sosyalleştiği 60'ın üzerindeki öğrenci topluluklarının verimliliklerini artırmak, kendi aralarındaki diyalog ve iş birliğini geliştirmek sporun ve sanatın birleştirici ve geliştirici gücünün kullanılması amacıyla Adnan Menderes Üniversitesinde bulunan ADÜ Park alanında açılması planlanan "Gençlik Merkezi Genç Ofis" projesinde sona gelindi.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Filikçioğlu'nun göreve geldiği kısa süre içerisinde, çalışmaları hızlandırıp öğrencilerin ihtiyaçlarına göre projelendirilen fonksiyonel ve dinamik bir mekan haline gelecek olan ADÜ Genç Ofis, çok yakında gençlerin hizmetine açılacak.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, ADÜ Genç Ofis'in açılmasıyla ilgili iş birliği nedeniyle Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA