Aydın'a yarı finalde İtalyan rakip

CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finalde Romanya temsilcisi Logoj'u eleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde İtalya ekibi Savino Del Bene Scandicci ile eşleşti. Scandicci, çeyrek final ilk maçında evinde 3-1 mağlup ettiği Fransa takımı RC Cannes'i dün deplasmanda 3-0 yenerek Aydın'ın rakibi oldu. Mavi-beyazlılar, yarı final ilk sınavına 24 Şubat'ta evinde, rövanşa ise 2 Mart'ta İtalya'da çıkacak. Finale kalması halinde ikinci kez aynı kupada şampiyonluk mücadelesi verecek Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2019'da kupayı İtalya ekibi Monza'ya kaptırmıştı.

Demirören Haber Ajansı - Spor