Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Aydın'a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın'da bugün görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

AYDIN (İHA) - Aydın'da bugün görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinden itibaren görülecek olan sağanak ve yer yer gök gürültülüm sağanak yağışların Aydın il genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - AYDIN

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Meteoroloji, su baskını, Aydın, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title