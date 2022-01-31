Aydın'a kar gelmeyince, Aydınlılar kara gitti - Haberler
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Aydın'a kar gelmeyince, Aydınlılar kara gitti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın'a kar gelmeyince, Aydınlılar kara gitti

Ülkenin dört bir yanında yaşanan karlı hava ve beyaz örtü Aydın'da yaşayanlar için bir özlem haline geldi.

EFELER, AYDIN (İHA) - Ülkenin dört bir yanında yaşanan karlı hava ve beyaz örtü Aydın'da yaşayanlar için bir özlem haline geldi. Aydın'da haftalardır kar yağışı bekleyen vatandaşlar kar şeri merkezlerine gelmeyince şehir merkezlerinden karlı tepelere gittiler. Kara hasret vatandaşlar piknik yapıp hasret kaldıkları karın keyfini yaşadı.

Aydın'da yarıyıl tatili ile birlikte kar olan Efeler Paşayaylası, Nazilli Yaylapınar, Çine, Bozdoğan Madran tepeleri ziyaretçilerin akınına uğruyor. Zaman zaman kar ve buzlanma nedeniyle yolculukta sıkıntılar yaşansa da vatandaşlar buz gibi havada piknik yapıp, kar topu oynamanın keyfini yaşıyor. Her mevsimin ayrı bir keyfi olduğunu ancak Aydın'da kış ve kar keyfi yaşayamadıklarını belirten Aydınlı vatandaşlar, "Şehir merkezlerine kar yağmayınca bizler kara gidiyoruz. Yarıyıl tatili ile birlikte Aydın'da en çok ziyaret edilen yerler karlı dağlar oldu. Yaz ve baharda keyifli olduğu gibi karda piknik yapmak ayrı bir keyif" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Aydın'a kar gelmeyince, Aydınlılar kara gitti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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