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Aydın'a birincilikle döndüler

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Aydın'a birincilikle döndüler

Antalya'da gerçekleştirilen Okul Sporları Floor Curling Grup Müsabakaları'nda Aydın'ı temsil eden Yıldız Kız Takımı, Aydın'a birincilikle döndü.

Antalya'da gerçekleştirilen Okul Sporları Floor Curling Grup Müsabakaları'nda Aydın'ı temsil eden Yıldız Kız Takımı, Aydın'a birincilikle döndü.

Okul Sporları Floor Curling Grup Müsabakaları, Antalya'da düzenlenen organizasyon ile gerçekleştirildi. Müsabakalarda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yıldız Kız Takımı grup birincisi oldu. Turnuvadan başarılı olarak dönen Aydın temsilcisi Eskişehir'de gerçekleştirilecek olan Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Birinciliği Müsabakaları'na katılım hakkı kazandı. - AYDIN

Aydın'a birincilikle döndüler

Aydın'a birincilikle döndüler

İhlas Haber Ajansı - Spor

Curling, Antalya, Aydın, Spor, Haberler

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