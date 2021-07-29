Aydın'a 119 adet halı saha yapılacak
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Aydın'a 119 adet halı saha yapılacak

Aydın'a 119 adet halı saha yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımları kapsamında Aydın'a toplam 119 adet halı saha yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımları kapsamında Aydın'a toplam 119 adet halı saha yapılacak.

Geçtiğimiz aylarda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın'a yapılacak olan yatırımların açıklanmasının ardından bir müjde daha geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatı doğrultusunda Aydın'da projeler için çalışmalar hızlanırken Aydın'a 119 adet halı sahanın yapılacağı duyuruldu. Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Gençlik ve Spor Bakanlığınca sağlanan ödenekle Aydın genelinde 119 adet halı saha yapımı gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın'a 119 adet halı saha yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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