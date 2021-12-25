Aydın'a 10 adet yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak

AYDIN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yatırımları kapsamında Aydın'a 2'si kapalı olmak üzere toplam 10 adet yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak.

Geçtiğimiz aylarda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile Aydın'da spor yatırımları yapılacağı duyurulmuştu. Yatırımların detayları belli olurken, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın'da yapılması planlanan 10 adet yarı olimpik havuzun temellerinin 2022 yılı içerisinde atılacağını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatı doğrultusunda Aydın'da projeler için çalışmalar hızlanırken Aydın'ın Efeler, Bozdoğan, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Kuşadası, Söke, Köşk ve Koçarlı ilçelerine yarı olimpik yüzme havuzu yapılacağı duyuruldu.

2021 yılının Aydın'ın spor yatırımları yılı olduğunu ifade eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; "Aydın'da, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan gelecek yatırımlarla 8 tane yarı olimpik yüzme havuzu, 2 tane de kapalı yarı olimpik yüzme havuzu olmak üzere toplam 10 adet yarı olimpik havuzumuz olacak. Köşk ve Koçarlı ilçelerine kapalı yarı olimpik, Efeler, Bozdoğan, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Kuşadası ve Söke ilçelerine ise yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak. Nazilli'deki yarı olimpik havuz ile beraber Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 11 tane yarı olimpik yüzme havuzunu Aydın'a kazandıracağız. Yapılacak olan havuzlarımızın inşallah 2022 yılında temelini atacağız. İl genelindeki portatif yüzme havuzlarımızında sayısını artıracağız" dedi. - AYDIN