AYDIN 7 aylık bebeğini, içini oyduğu karpuzda serinletti

7 aylık bebeğini, içini oyduğu karpuzda serinletti

AYDIN'In Çine ilçesinde, oto kiralama işi ile uğraşan Mustafa Avohan, sıcaktan bunalan 7 aylık kızı Ayla Avohan'ı, oyduğu 18 kilogramlık karpuzun içine koyarak serinletmeye çalıştı.

Aydın ve çevresinde 40 dereceye yaklaşan sıcak hava nedeniyle, vatandaşlar serinlemek için her yolu deniyor. Çine ilçesinde oto kiralama işi ile uğraşan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Avohan da bu isimlerden biri. Avohan, eve geldiğinde sıcaktan bunaldığını farkettiği 7 aylık kızı Ayla Avohan'ı ilginç bir yöntemle serinletmeye çalıştı. Manavdan aldığı 18 kilogramlık karpuzun içini oyan Avohan, minik Ayla'yı içine koydu. Karpuzun içinde serinleyen Ayla'nın neşesi ilgi çekti. Ayla'nın serinlediğini gören ablası Öykü Avohan da onun sevincine ortak oldu.

Minik kızının serinlemesinden mutlu olan baba Mustafa Avohan, Ayla henüz 7 aylık. Son günlerde sıcaklıkların artmasıyla birlikte huzursuz olmaya başladı. Ayla'nın karpuza karşı da ne zaman görse bir ilgisi vardı. Kendimce Ayla'yı karpuzla serinletebileceğimi düşündüm ve umduğum gibi oldu. Zaman zaman sıcaklıklar artmaya devam ettikçe Ayla için aynı çözümü uygulamaya devam edeceğim dedi.

Kaynak: DHA