AYDIN 65 yaş ve yaş üzeri kişilere 4 saatlik sokak izni bayram gibi geldi
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AYDIN 65 yaş ve yaş üzeri kişilere 4 saatlik sokak izni bayram gibi geldi

AYDIN 65 yaş ve yaş üzeri kişilere 4 saatlik sokak izni bayram gibi geldi
10.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 10.05.2020 14:44

65 yaş ve yaş üzeri kişilere 4 saatlik sokak izni bayram gibi geldiAYDIN'da 4 saatlik izinle uzun bir aradan sonra dışarı çıkan 65 ve yaş üzeri kişiler, cadde ve sokakları doldurdu.

65 yaş ve yaş üzeri kişilere 4 saatlik sokak izni bayram gibi geldi

AYDIN'da 4 saatlik izinle uzun bir aradan sonra dışarı çıkan 65 ve yaş üzeri kişiler, cadde ve sokakları doldurdu.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs nedeniyle 22 Mart tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 50 günden beri evlerinde olan 65 yaş ve üzeri kişilere getirilen dışarı çıkma kısıtlaması, esnetilip, bugün 11.00 ila 15.00 arasında izin verildi. Kimisi çocuğu kimileri de torunuyla ya da eşiyle dışarı çıkıp, güneşli havanın tadını çıkardı. Kimileri ise yalnız gezmeyi tercih etti. Meydanlardaki banklar doldu taştı. Ağaçların gölgesinde dinlenmeyi özleyenler, hasret giderip, sosyal mesafeyi koruyarak bol bol sohbet etti.

Atatürk Kent Meydanı'ndaki havuzun başında günün anısına hatıra fotoğraf çektirenler oldu.

TEMİZ HAVANIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Uzun bir aradan sonra sokağa çıkmanın keyfini yaşayan Neşet Karataş (70), Kısıtlama öncesinde Atatürk Kent Meydanı'nda oturuyorduk. Ancak kısıtlamayla evden çıkamayınca, buraya hasret kalmıştık. Evde çok sıkılmıştım. Torunlarımızla vakit geçirdik. Bugün verilen 4 günlük izin bize bir az olsun nefes aldırdı dedi.

Muharrem Balkış (81) da, Günlerdir evdeydik. Verilen 4 saatlik izini fırsat bilip, dışarı çıktım. Biraz yürüdüm. Şimdi bankta dinleniyorum. Kolonya alıp, eve döneceğim. Akşamlara kadar balkonda oturup sokağı izliyorduk, bu izin bize iyi geldi diye konuştu.

Mustafa Selek (74) ise uzun aradan sonra tekrar sokağa çıkabilmenin sevincini yaşadığını belirtip, Allah'ım bu günleri bir daha inşallah göstermesin. Çok sevinçliyiz. Evde vakit geçirmek çok sıkıntılıydı. Ara sıra sokağın başına kadar çıkıp, geri dönüyordum. Bu 4 saat bize ilaç gibi geldi diye konuştu.

Leyla Selek (74) ise, Evde çok sıkıldım. Sürekli meşgul olacak bir şeyler aradım. Dikiş dikip, oyalandım. Bu 4 saatlik dışarı çıkabilme izni, bize bayram gibi geldi. Çok sevinçliyiz dedi.

Kendisine refakat eden oğlu ile gezmeye çıkan Emine Üstün (90) ise Evde kalmaya alıştım. Kızlarım ve torunlarım var onlarla vakit geçirdim.. Ancak, kısa da olsa bu izin iyi geldi dedi.

Uzun süredir dışarı çıkan vatandaşlardan Mehmet Öztürk (85), Allah herkesin yardımcısı olsun. Evde bunca zaman yedik, içtik, yatıp, dinledik. Zaman böyle geçti. Şimdi ise 4 saatliğine de olsa özgürlüğümüze kavuştuk dedi.

Öztürk'ün torunu Mehmet Can Çelimli ise, Dedem bizden ayrı yaşıyor. Bizim gelmemizi her zaman beklerler. Bu 4 saatlik izin onlar için çok güzel oldu. Kendisi de zaten gayet mutlu. O mutlu olduğu içinde bizde çok mutluyuz diye konuştu.

AYDIN 65 yaş ve yaş üzeri kişilere 4 saatlik sokak izni bayram gibi geldi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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