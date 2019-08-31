Aydın 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

31.08.2019 13:47

4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Aydın'ın Efeler ilçesinde, hafif ticari aracın önce aydınlatma direğine, sonra tabelaya çarptığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Aydın-Muğla karayolu Yenipazar ilçesi yol kavşağında meydana geldi. Muğla yönünden Aydın'a doğru giden Mehmet Karakuzu, yönetimindeki 16 BD 557 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce aydınlatma direğine, sonra yön tabelası direğine çarpan araçtaki, sürücünün de aralarında bulunduğu, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı ise yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: DHA