Aydın, 39 yıl 7 ay 1 gün sonra yeniden boş kaldı
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Aydın, 39 yıl 7 ay 1 gün sonra yeniden boş kaldı

Türkiye'nin en hareketli şehirlerinden biri olan ve yılın 10 ayı bahar havasının yaşandığı Aydın'da 39 yıl 7 ay 1 gün sonra sokaklar yeniden boş kaldı.

11.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:49
Aydın, 39 yıl 7 ay 1 gün sonra yeniden boş kaldı

Türkiye'nin en hareketli şehirlerinden biri olan ve yılın 10 ayı bahar havasının yaşandığı Aydın'da 39 yıl 7 ay 1 gün sonra sokaklar yeniden boş kaldı. Sağlığı için sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlar evlerinde kalınca, Aydın sessiz şehre döndü. Şehrin sembolü haline gelen ve 24 saat boyunca yoğun hareketliliğin yaşandığı Aydın şehri objektiflere bu şekilde yansıdı.

İçişleri Bakanlığınca, korona virüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında, dün geceden itibaren 12 Nisan saat 00.00'a kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Aydın'da vatandaşlar evlerine çekildi. Güzel bir bahar havasının yaşandığı Aydın'da yasak nedeniyle cadde ve sokakların yanı sıra Atatürk Kent Meydanı bomboş kaldı. Sadece görevli polisler ile ekmek ve su dağıtıcılarının sokağa çıktığı Aydın'da vatandaşlar güzel havanın keyfini balkonlarından çıkarmaya çalıştı.

39 yıl 7 ay 1 gün sonra tarihi görüntüler çıktı

Aydın, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra aradan geçen 39 yıl 7 ay 1 gün sonra ilk defa boş kaldı. Adeta sessiz şehre dönen Aydın şehrinin tarihi görüntüleri İHA'nın havadan ve karadan yaptığı çekimlerde objektiflere bu şekilde yansıdı. Vatandaşların ihtiyaçları için Vefa Sosyal Destek Grupları ve polis ekipleri hizmetlerini sürdürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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