Aydın 30 Yıllık Muhtarın Gelini de Muhtar Oldu

30 yıllık muhtarın gelini de muhtar oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 7'nci dönemini kazanan Cuma Mahallesi'nin 30 yıllık muhtarı 70 yaşındaki Nafiz Çamoğlu'nun gelini 40 yaşındaki Gurbet Çamoğlu, kayınpederinden esinlenerek girdiği yarışta 7 erkek aday arasından sıyrılarak Mimar Sinan Mahallesi'ne muhtar oldu. Çamoğlu gelinine tecrübelerini aktarırken, Gurbet Çamoğlu, Kadınlarımıza örnek olmak adına bu yola girdim. Mahallelimizin teveccühü de benden yana oldu dedi.

Evli ve 3 çocuk babası Nafiz Çamoğlu, 30 yıldır muhtarlığını yaptığı Cuma Mahallesi'ndeki seçimi 7'nci dönemde tekrar kazandı. Çamoğlu'nun gelini 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Gurbet Çamoğlu ise bu seçimde, yakındaki Mimar Sinan Mahallesi'nde muhtar adayı olarak seçime ilk kez katıldı. 7 erkek adayla yarışan Gurbet Çamoğlu, diğerlerini geride bırakarak kayınpederi gibi muhtar seçildi. Çamoğlu ailesinde muhtarlık seçimlerinde kazanılan zaferler sevinç yarattı.

Cuma Mahallesi Muhtarı Nafiz Çamoğlu, Baba kız çıktık yola. Bu seçimi başarıyla tamamladık. Seçim çalışmalarında destek veremesem de tecrübelerimden taktik olarak destekte bulundum. Bu iş memleket ve millet işidir. Gerçekten bu iş isteyerek yapılması gereken bir iştir. Eğer yaparsa, o da benim gibi başarılı olur ve uzun yıllar devam eder. Benim 35 yıl seçilmemin tek nedeni vatandaşın yanında olmaktır dedi. Aydın Devlet Hastanesi'nde memur olarak 21 yıl çalışan Gurbet Çamoğlu ise, 2 yıl önce doğup büyüdüğüm Mimar Sinan Mahallesi'ne yerleştim. Kayınpederimin vatandaşlarla olan iletişimini gördüm. İnsanlar ondan çok memnun. Kayınpederimden ders alarak, izinden gitmeyi hedefliyorum. Halkın içinde olan bir muhtar olacağım. Ayrıca bu kadar adaya rağmen kazanmam, büyük mutluluk. Türkiye'de kayınpederle, gelinin muhtar olduğunu hiç duymadım. Eğer bu bir ilkse, ayrı bir onur dedi.

Kaynak: DHA