AYDIN 3 KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞU NEHİRDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
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AYDIN 3 KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞU NEHİRDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 7 gün önce kaybolan Durmuş C.'nin (71), Menderes Nehri'nde cansız bedenine ulaşıldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 7 gün önce kaybolan Durmuş C.'nin (71), Menderes Nehri'nde cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık sorunları nedeniyle bunalımda olduğu belirtilen Durmuş C.?nin daha önce 3 kez Menderes Nehri'nde intihar girişiminde bulunduğu, yakınları tarafından vazgeçirildiği belirtildi.

Nazilli'de, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen Durmuş C., 7 gün önce kırsal Dallıca Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları, yaptıkları aramadan sonuç alamayınca güvenlik güçlerine haber verdi. Durmuş C. için arama çalışması başlatıldı.

Menderes Nehri'ne daha önce intihar etmek amacıyla 3 kez geldiği ve yakınları tarafından ikna edilerek evine geri döndüğü belirtilen Durmuş C. için AFAD ile İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Sualtı Grup Amirliği ekipleri de bu bölgede çalışma yaptı. Ekipler, daha önce intihar girişiminde bulunduğu bölgeye 2 kilometre mesafede nehirde Durmuş C.'nin cansız bedenine ulaştı. Kaybolduktan 7 gün sonra cenazesi bulunan Durmuş C.?nin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Durmuş C.?nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

AYDIN 3 KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞU NEHİRDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
AYDIN 3 KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞU NEHİRDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
AYDIN 3 KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞU NEHİRDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
AYDIN 3 KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞU NEHİRDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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