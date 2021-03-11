AYDIN 3 gün önce nişanlısından ayrıldı, babasının çalıştığı mezarlıkta intihar etti

3 gün önce nişanlısından ayrıldı, babasının çalıştığı mezarlıkta intihar ettiAYDIN'ın İncirliova ilçesinde 3 gün önce nişanlısından ayrılan genç kız, babasının görevli olduğu mezarlıkta, av tüfeğini karnına ateşleyerek intihar etti.

3 gün önce nişanlısından ayrıldı, babasının çalıştığı mezarlıkta intihar etti

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 3 gün önce nişanlısından ayrılan genç kız, babasının görevli olduğu mezarlıkta, av tüfeğini karnına ateşleyerek intihar etti.

İncirliova Asri Mezarlığı'nda yaşanan intihar edinilen bilgiye göre şöyle meydana geldi;

A.C. (17), saat 14.00 sıralarında babası A.C.'nin görev yaptığı mezarlığa geldi. Ardından da babasına ait av tüfeğini alıp, tuvalete gitti. Tüfeği karnına ateşleyen genç kız, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.C. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç kızın 3 ay önce nişanlandığı, 3 ay önce de nişanlısından ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı