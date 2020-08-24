AYDIN 11 yıl sonra aynı yerde yine cinayet işleyen şüpheli, portakal bahçesinde yakalandı 11 yıl sonra aynı yerde yine cinayet işleyen şüpheli, portakal bahçesinde yakalandıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi de yaralayan Ali E.

11 yıl sonra aynı yerde yine cinayet işleyen şüpheli, portakal bahçesinde yakalandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi de yaralayan Ali E., polis ekiplerince 6 saat sonra saklandığı portakal baçesinde yakalanarak gözaltına alındı. 2009 yılında aynı yerde bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldüren Ali. E.'nin geçtiğimiz bir kaç gün önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Ali E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında ilçeye bağlı Arslanlı Mahallesi kahvehaneler mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet olan Ali E. ile Yasin B. karşılaştı. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ali E., iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayla Yasin B. ve yanındakilere ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar Yasin B. ile kavgayı ayırmak isteyen emekli gardiyan Hasan Kuruoğlu'na isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, şüpheli Ali. E. ise kaçtı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Kuruoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yasin B.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olaydan sonra Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri kayıplara karışan Ali. E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kırsal Sevindikli Mahallesi'nde bir portakal bahçesinde saklanan Ali E. nefes kesen kovalamacanın ardından olaydan 6 saat sonra yakalandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Gözaltına alınan Ali E., İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgusunun tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için çelik yelek giydirilerek Nazilli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Nazilli Adliyesi'ne getirilen Ali E., çıkarıldığı mahkemece 'adam öldürmek' suçunda tutuklanarak ikinci kez Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne gönderildi.

2009'DA DA AYNI YERDE CİNAYET İŞLEDİ

Nazilli ilçesi kırsal Arslanlı Mahallesi'nde 2009 yılında meydana gelen olayda, Ali E. bir düğünde karşılaştığı ve arasında husumet bulunan Muzaffer Balcı'yı da tabancayla vurarak öldürmüştü. Cinayetle ilgili tutuklanan Ali E.'ye yargılandığı davada 20 yıl hapis cezası verildi. Nazilli Kapalı Cezaevi'nde 11 yıldır tutuklu bulunan Ali E.'nin bir kaç gün önce izinli olarak dışarı çıktığı öğrenildi.

Kaynak: DHA