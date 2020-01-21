Aydilge: Zengin olmak gibi bir hedefimiz yok
Besteleriyle olduğu kadar sosyal medya hesaplarında gündeme dair yaptığı yorumlarla da dikkat çeken Aydilge, fenomenlerle ve özel yaşantısıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu
21.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:41
Müzisyenliğinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi yüksek lisans mezunu bir iletişim uzmanı olarak konuyu değerlendiren Aydilge, çoğu fenomenin büyük mutsuzluk içinde olduğunu iddia etti.& ;
Kaynak: Snob Magazin
HABER YORUMLARI