Aydilge: "Kimse Adriana Lima, Can Yaman ya da Brad Pitt olmak zorunda değil!"
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Aydilge: "Kimse Adriana Lima, Can Yaman ya da Brad Pitt olmak zorunda değil!"

Yaptığı müzikler, sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekler ve tartışmaya açtığı fikirler ile adından sıkça bahsettiren Aydilge, son şarkısıyla moda ve güzellik anlayışının zararlarına dikkat çekti

19.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:39
Aydilge: "Kimse Adriana Lima, Can Yaman ya da Brad Pitt olmak zorunda değil!"

Aydilge'den Büyük Bedenlere Destek

Geçtiğimiz ay 'de yayına giren "Doya Doya " adlı programın jenerik şarkısını hazırlayan Aydilge, dünyasındaki güzel ve yakışıklı olarak dayatılan isimlere meydan okudu.& ; Alışılanın aksine,manken ölçülerinde değil,büyük beden kadınların katıldığı moda programının şarkısını hazırlayan sanatçı, "Modanın bedeni olmaz,güzelliğin ölçüsü olmaz!" sloganıyla kalıpları yıkmak istediklerini dile getirdi.

Kaynak: Snob Magazin

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