Aydilge: "Kimse Adriana Lima, Can Yaman ya da Brad Pitt olmak zorunda değil!"
Yaptığı müzikler, sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekler ve tartışmaya açtığı fikirler ile adından sıkça bahsettiren Aydilge, son şarkısıyla moda ve güzellik anlayışının zararlarına dikkat çekti
Aydilge'den Büyük Bedenlere Destek
Geçtiğimiz ay Tv8'de yayına giren "Doya Doya Moda" adlı programın jenerik şarkısını hazırlayan Aydilge, magazin dünyasındaki güzel ve yakışıklı olarak dayatılan isimlere meydan okudu.& ; Alışılanın aksine,manken ölçülerinde değil,büyük beden kadınların katıldığı moda programının şarkısını hazırlayan sanatçı, "Modanın bedeni olmaz,güzelliğin ölçüsü olmaz!" sloganıyla kalıpları yıkmak istediklerini dile getirdi.