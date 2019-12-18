18.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:30

Geçtiğimiz ay Tv8'de yayına giren Doya Doya Moda adlı programın jenerik şarkısını hazırlayan Aydilge,magazin dünyasındaki güzel ve yakışıklı olarak dayatılan isimlere meydan okudu.Alışılanın aksine,manken ölçülerinde değil,büyük beden kadınların katıldığı moda programının şarkısını hazırlayan sanatçı, ''Modanın bedeni olmaz,güzelliğin ölçüsü olmaz!'' sloganıyla kalıpları yıkmak istediklerini dile getirdi.

AYDİLGE'DEN BÜYÜK BEDENLERE DESTEK

Söz ve bestesi Aydilge'ait olan Hayat Şaşırtır isimli şarkının, tüm kadın ve erkeklere motivasyon kaynağı olmasını umduğunu dile getiren Aydilge ''Kimse Adriana Lima, Can Yaman ya da Brad Pitt olmak zorunda değil. Onlar gibi olmamamız bizim güzel ve yakışıklı olmadığımız anlamına gelmiyor çünkü güzellik kasla ya da uzun bacakla ölçülemeyecek kadar değerli.'' açıklamasında bulundu. Dayatılan güzellik ve yakışıklılık anlayışlarının özellikle gençleri pek çok yeme bozukluğu ve psikolojik rahatsızlığa sürüklediğini anlatan sanatçının konuyla ilgili yazdığı bir de bir de romanı bulunuyor. Bulimia Sokağı adlı roman İnönü Üniversitesi sosyoloji bölümünde kaynak kitap olarak gösteriliyor.

Kaynak: Bültenler