Ihlamur Festivali'nde sahne almak için Bursa'nın Karacabey ilçesine gelen şarkıcı Aydilge, Karacabey Longozu'nda çöp topladı.

Eşi Utku Barış Andaç, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve vatandaşlarla birlikte konser öncesi Karacabey Longozu'na giden Aydilge, burada longoza atılan çöpleri topladı.

Burada konuşan Aydilge, "Biz doğanın hakimi değil, bir parçasıyız. Ona verdiğimiz her zarar kendimize verdiğimiz zarar anlamına geliyor. Endüstrileşen ve sanayileşen bir dünyadayız. Buna ayak uydurmamız gerekiyor. Fakat bu kadar güzellikleri de heba etmememiz gerekiyor. Doğaya sahip çıkmamız lazım." dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Özkan ise Karacabey Longozu'nda 300'e yakın kuş türü olduğunu söyledi.

Longozun çok önemli bir doğal miras olduğunu ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Bu güzelliklere vurgu yapmak için, çevre bilincine, doğa sevgisine ve çevrenin temiz kalmasına katkı sağlamak adına hep beraber duyarlılık örneği göstererek çevre temizliği yaptık. Temizlemekten daha çok kirletmemek önemli. Çevreye zarar vermeden bu güzelliklerden istifade etmemiz gerekir."