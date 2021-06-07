Aydilge'den Kıpır Kıpır, ''Bal Gibi''
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Aydilge'den Kıpır Kıpır, ''Bal Gibi''

Aydilge'den Kıpır Kıpır, ''Bal Gibi''
Bültenler - Haberler | Güncel

Aydilge, yaza ''Bal Gibi'' bir şarkıyla merhaba diyor. Kendi söz ve bestelerini yazan sanatçılar arasında her zaman farklı tarzıyla ön plana çıkan Aydilge, yazın ve aşkın coşkusunu yansıtan bu kıpır kıpır şarkısını 11 Haziran'da dinleyiciyle buluşturuyor.

Bal Gibi şarkısını, pandeminin yarattığı karamsar ve depresif ruh halini biraz olsun hafifletmek amacıyla yazdığını söyleyen sanatçı, Balkan, Latin ve Türk motiflerini başarıyla bir şekilde harmanlıyor.

Söz ve bestesi Aydilge'ye ait olan şarkının aranjörü ise Samuray Gökçe. Yazın en hareketli, en akılda kalıcı şarkılarından biri olacağı kesin olan ''Bal Gibi'', pandeminin bunaltıcı enerjisinden bıkanlar için de ilaç gibi gelecek.

Kaynak: Bültenler

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