Aydilge'den Dillere Pelesenk Olacak 10 Kasım Bestesi

09.11.2019 11:57 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:57

10 Kasım İçin Özel Beste

Sözlerini ve bestesini kendi yazdığı ''Sonsuza Dek Mustafa Kemal Atatürk'' parçasını evinde hazırladığı özel bir anma videosu ile paylaşan sanatçıya, kemanda eşi Utku Barış Andaç eşlik etti.

Videosunu ''Sonsuza Dek Mustafa Kemal'' sözleriyle paylaşan Aydilge, izleyenlere de duygulu anlar yaşattı. Sanatçı, ''Ağlar bu gökyüzü, her 10 Kasım günü. Gönlümdeki hilal, ey Mustafa Kemal! Böyledir sevgimiz, sonsuz ve tertemiz. Gönlümüzde hilal, ey Mustafa Kemal!' sözleriyle bestelediği marş niteliğindeki şarkısını konser repertuvarınada ekledi.

Kaynak: Bültenler