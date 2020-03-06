Aydıh'da hakkında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı

06.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:58

İncirliova'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin Cumhuriyet Mahallesinde bir eve düzenlediği operasyonda Afyonkarahisar'da işlediği nitelikli yağma, cebir kullanarak tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Nazilli Cezaevinden firar eden E.E yakalandı.

Adliyeye sevk edilen E.E, Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Acarlar ve Hürriyet mahallelerine düzenlenen operasyonlarda da haklarında çeşitli sürelerde hapis karar bulunan M.A, E.A. T.A ve İ.E. yakalandı.

Kaynak: AA