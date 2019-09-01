01.09.2019 16:07

Ayder Yaylası yolunda heyelan

Uzun kuyrukların oluştuğu Ayder Yaylası yolu kısa sürede tekrar ulaşıma açıldı

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı. Uzun kuyrukların oluştuğu Ayder Yaylası yolu kısa sürede tekrar ulaşıma açıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda heyelan meydana geldi. Çamlıhemşin ilçesinin 9. kilometresinde meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan toprak ve ağaç parçaları yolu trafiğe kapadı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Ayder Yaylası yolunda yaşanan heyelanda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, trafiğe kapanan yolda uzun kuyruklar oluştu. Turizm merkezi Ayder Yaylası'nın yolunun kapanması nedeniyle vatandaşlar kendi imkanları ile yolu trafiğe açmaya çalışsa da başarılı olmadı. Bölgeye gelen ekiplerin çalışmasının ardından turizm merkezinin yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA