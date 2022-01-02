AYDER YAYLASI'NDA KARAVAN DEVRİLDİ: 1 YARALI

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (DHA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak devrilen karavan minibüsteki 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ayder Yaylası'nda meydana geldi. Nedrullah Özdemir'in kullandığı 16 AKU 590 plakalı minibüs karavan, kar yağışı sonrası buzlanmanın da etkisiyle kaydı. Devrildikten sonra kayan karavan kaldırım ve elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü yara almazken eşi Melahat Özdemir, yaralandı. Yaralı kadın, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza yapan karavan da vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.