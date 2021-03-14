Ayder Yaylası, martta yağan karla yeniden beyaza büründü
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Ayder Yaylası, martta yağan karla yeniden beyaza büründü

14.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:52

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda, kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda, kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu.

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimler yeniden beyaza büründü.

Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı sonrası çam ormanları ve evlerin karlı görüntüsü büyülüyor.

Ayder Yaylası, martta yağan karla yeniden beyaza büründü
Ayder Yaylası, martta yağan karla yeniden beyaza büründü
Ayder Yaylası, martta yağan karla yeniden beyaza büründü
Ayder Yaylası, martta yağan karla yeniden beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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