Ayder Yaylası beyaza büründü
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Ayder Yaylası beyaza büründü

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinin ünlü Ayder Yaylası, yağan karla beyaza büründü.

03.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:00
Ayder Yaylası beyaza büründü

'nin ilçesinin ünlü Ayder Yaylası, yağan karla beyaza büründü.

'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu 'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası da karla kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı yaylada, doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.


Kaynak: DHA
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