Ayder Yaylası beyaza büründü
Haberler » Güncel » Ayder Yaylası beyaza büründü - Haber

Ayder Yaylası beyaza büründü

Dünyaca ünlü doğa harikası Ayder Yaylası karın yağmasıyla beyaza büründü.

02.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:12
Ayder Yaylası beyaza büründü

Dünyaca ünlü doğa harikası Ayder Yaylası karın yağmasıyla beyaza büründü.


Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı 'in incisi olarak bilinen Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kaçkar Dağları Milli Parkları'na bağlı, daha çok Arap turistlerin ilgi odağı olan, 'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı bin 350 rakımdaki Ayder Yaylası'nda da etkisini gösterdi. Karın yağması ile beyaza bürünen Ayder Yaylası'na kar görmek isteyen yerli turistler, o anı görüntülemek için yaylaya çıkarak karın tadını çıkarttı. - RİZE

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et