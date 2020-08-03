AYDEP, pandemi sürecinde öğrencilere katkı sundu Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, KAEÜ mezunlarının, Ahi Evran-ı Veli'nin öğretisi olan Ahilik anlayışı içerisinde becerilerini uygulayacaklarını bildirdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, KAEÜ mezunlarının, Ahi Evran-ı Veli'nin öğretisi olan Ahilik anlayışı içerisinde becerilerini uygulayacaklarını bildirdi.

Karakaya, yazılı açıklamasında, uzaktan eğitim modelinde Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesinin (AYDEP) pandemi sürecinde çok önemli kolaylıklar getirdiğini belirtti.

2019-2020 eğitim yılı bahar döneminin büyük kısmını uzaktan eğitim yöntemleri ile gerçekleştirdiklerini anımsatan Karakaya, AYDEP'e öğrencilerin kısa sürede uyum sağladığını ve başarıyla sürdürdüklerini ifade etti.

AYDEP'in uzaktan eğitim ve yeterlilik ölçümlerinde Türkiye'ye model olmasını hedeflediklerini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Eğitim öğretim mekanizmamızı daha güçlü ve güvenilir hale getirmeye çalışıyoruz. Pandemi sürecinde AYDEP'in bize sunduğu katkıları arttırmayı, eğitim yapısında ana unsur olarak kullanılması için çabalıyoruz. Üniversitemizdeki öğrencilerimiz bahar dönemlerinin büyük kısmında uzaktan eğitim aldı. Dönemin bitmesiyle bu yıl 3 bin civarı öğrencimizi mezun ettik. Anadolu topraklarında yetişen gençlerimiz, Anadolu'nun erdemli yapısını özümsemiş olacaklardır. Tarihimiz, insanlığa hizmet etmeyi şeref saydığı gibi, öğrencilerimiz de ülkesine, milletine, insanlığa hizmet edeceklerdir. Mezunlarımız sahip oldukları inanç ve ahlak ile kendi alanlarında uzmanlaşacak, bu milletin tarihi misyonuna katkı sunacaktır. Hangi alanda olursa olsun KAEÜ mezunlarının, Ahi Evran-ı Veli'nin öğretisi olan Ahilik anlayışı içerisinde becerilerini uygulayacaklarına eminim."

Kaynak: AA